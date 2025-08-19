Haberler

Elazığ’da İki Kişi Kavga Etti

SİLAHLI KAVGA VE YARALANMA OLAYI

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, Doğukent Mahallesi 98’inci sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan B.Ö. ve Y.T. sokak ortasında bir tartışmaya başladılar.

TARTIŞMA BÜYÜYÜP KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Tartışma büyüdüğünde B.Ö., belinden çıkardığı silah ile hukuki anlaşmazlık içerisinde olduğu kişiyi vurarak yaraladı ve ardından olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek sağlık ve polis ekiplerini olay yerine çağırdılar.

Yaralı kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili B.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli’de Minibüs Oto Çarpıştı

Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye sevk edildi.
Sultanbeyli’de Aşırı Süratle Çarpışma

Sultanbeyli'de hız yapan bir sedan otomobil, sürücü kursuna ait minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

