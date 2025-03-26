Haberler

Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çarpışma olayında iki kişi hafif yaralar aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altında alındı.

POLİSİN İNCELEMELERİ

Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili detaylı inceleme yaptı. Kazanın nedenleri üzerine çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurumlular Kadir Gecesi’nde Camilerde Buluştu

Erzurum'daki tarihi camiler, Kadir Gecesi'nde yoğun ilgiyle doldu. Ulu Cami ve Lalapaşa Camii, vatandaşların dua ve namazlarıyla bu manevi geceyi yaşamasına ev sahipliği yaptı.
Haberler

Kadir Gecesi Erciş’te Dualarla Kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinde Kadir Gecesi, Merkez Kara Yusuf Paşa Camii'nde dualarla kutlandı. Programda Kur'an okunarak ilahi ve kasideler dinleyicilere sunuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.