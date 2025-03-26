Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çarpışma olayında iki kişi hafif yaralar aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altında alındı.

POLİSİN İNCELEMELERİ

Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili detaylı inceleme yaptı. Kazanın nedenleri üzerine çalışmalar sürüyor.