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Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

TRAFAK KAZASI SONUCU İKİ KİŞİ YARALANDI

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucu olarak iki kişi yaralandı. Kaza, Cahit Dalokay Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 23 HD 535 ve 34 RD 4777 plakalı araçlar çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kişiler, ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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