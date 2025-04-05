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Elazığ’Da İlginç Görüntü: İki Tofaş Arasında Halat Görevi

ELAZIĞ’DA TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR: İKİ TOFAŞ ARASINDA HALAT GÖREVİ GÖRDÜ

Elazığ’da yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Bir kişi, iki Tofaş aracının arasına girerek trafikte halat görevi gördü. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MERKEZ HİCRET MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Olay, Elazığ’ın merkez Hicret Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar, şaşkınlıkla izledikleri bu tehlikeli sahneyi cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, bir kişinin aracın kaputuna oturarak önündeki başka bir aracı ayağıyla itmeye çalıştığı görülüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADAN GERÇEKLEŞTİ

Kaydedilen görüntülerde, kaput üzerindeki kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan hareket ettiği dikkat çekiyor. Oldukça riskli bir şekilde gerçekleşen bu olayda, kişi adeta bir halat görevi görerek iki aracı birbirine bağladı. Trafikte yaşanan bu tehlikeli durum, çevredekiler tarafından endişeyle izlendi.

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