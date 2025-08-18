Haberler

Elazığ’da işçi tedbirsiz çalıştı

GÜVENLİKSİZ ÇALIŞMA GÖRÜNTÜLENDİ

Elazığ’ın Abdullahpaşa Mahallesi’nde bir işçinin güvenlik önlemi almadan çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, işçinin metrelerce yükseklikte tehlikesiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

TEHLİKELİ ANI YANSITAN GÖRÜNTÜLER

Çatıda çalışan işçinin tedbirsiz durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Çekilen videoda, işçinin yüksekten yaptığı faaliyetler, izleyenlerde korku ve endişe yaratıyor. Bu tür görüntüler, iş güvenliği konusunda gereken konunun önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Haberler

İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.