Elazığ’da işçi tedbirsiz çalıştı

GÜVENLİKSİZ ÇALIŞMA GÖRÜNTÜLENDİ

Elazığ’ın Abdullahpaşa Mahallesi’nde bir işçinin güvenlik önlemi almadan çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, işçinin metrelerce yükseklikte tehlikesiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

TEHLİKELİ ANI YANSITAN GÖRÜNTÜLER

Çatıda çalışan işçinin tedbirsiz durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Çekilen videoda, işçinin yüksekten yaptığı faaliyetler, izleyenlerde korku ve endişe yaratıyor. Bu tür görüntüler, iş güvenliği konusunda gereken konunun önemini bir kez daha gündeme getiriyor.