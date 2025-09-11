Elazığ’da İtfaiye Aracı Şarampole Düştü

YANGINDA İTFAİYE ARACININ KAZASI

Elazığ’da, bir yangına destek amacıyla bölgeye giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı ve 2 itfaiye eri yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Gözeli yolunun 22. kilometresinde, Atayurt mevkiinde gerçekleşti. Akçakiraz Belde Belediyesi’ne ait olan 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

KAZADA YARALANANLAR VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazada, bir itfaiye eri araçta sıkıştı ve toplamda iki itfaiye eri yaralandı. Olayın ardından sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Araçta sıkışan itfaiye eri, meslektaşlarının yaklaşık bir saat süren çabaları sonucunda kurtarıldı. Şarampolden sedyelerle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı. Olay yerindeki çalışmalar, durumu kontrol altına almak için devam ediyor.