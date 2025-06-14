Haberler

Elazığ’da Jandarma Yıldönümü Töreni Yapıldı

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Elazığ’da, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Bu etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunu kutlamak amacıyla valilik meydanında gerçekleştirilen bir törenle başladı.

TÖREN, ANITTA ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLADI

Tören, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan’ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile etkinlik sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe’yi ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Mirası Göbeklitepe'yi ziyaret ederek, bölgenin tarihi değerine ve savaşların yol açtığı acılara dikkat çekti.
Haberler

Diyarbakır’da Kavurucu Sıcaklık Etkili

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 dereceye yükselirken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıktı. Halk, serinlemek amacıyla gölgelik yerler ve camilere yöneliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselebileceği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.