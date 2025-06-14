Elazığ’da Jandarma Yıldönümü Töreni Yapıldı

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Elazığ’da, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Bu etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunu kutlamak amacıyla valilik meydanında gerçekleştirilen bir törenle başladı.

TÖREN, ANITTA ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLADI

Tören, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan’ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile etkinlik sona erdi.