Elazığ’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

ELAZIĞ’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ŞOK uygulamasında, kaçak sigara ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Poyraz Karakol bölgesinde, jandarma önleyici kolluk devriyesi tarafından yapılan bu faaliyette, durdurulan bir araçta yapılan aramada, faturasız ve kaçak olarak imal edilmiş toplamda 16 bin 200 dal bandrolsüz dolu makaron ile 5 bin dal bandrollü boş makaron bulundu. Araç sürücüsü M.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÇEŞİTLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, Gezin jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan arama sırasında gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bandrolsüz çeşitli malzemelerin bulunduğu tespit edildi. 50 adet karton koli içerisinde 1 buçuk milyon adet pamuklu filtre ağızlık ve 24 adet sigara tabakası ele geçirildi. Bu operasyonda M.Ü. ve R.Ü. isimli şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

