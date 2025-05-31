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Elazığ’da Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, Gümüşkavak, Kızılay Hicret, Sarayatik, Valifahribey ve İcadiye mahallelerinde bulunan Toplum Sağlık Merkezlerinde görevli personel ve hizmet alan bireyler için farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

EDİLEN EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimlerde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirilme yapılırken, katılımcılara çeşitli broşürler dağıtıldı. Verilen eğitimlerin bilinci artırma ve toplumsal farkındalığı yükseltme amacını taşıdığı bildiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceği bilgisi alındı.

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