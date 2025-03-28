Elazığ’da Kadınlar Aşçılık Kursuna Katılıyor

KURSİYERLER BAYRAM HAZIRLIĞI YAPIYOR

Elazığ’da aşçılık kursuna katılan kadınlar, hem öğrenim görüyor hem de Ramazan Bayramı’na hazırlık olarak baklava ve börek yapıyor. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, birçok kursta binlerce kursiyere eğitim imkanı sunuyor. Bu kurslar arasında aşçılık kursları oldukça revaçta. Kendi işlerini açmak veya işletmelere girerek aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınlar, bu kurslarda emek harcıyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla kursa tatlı bir heyecan kaplıyor.

KURSİYERLERDEN AÇIKLAMALAR

Kurs eğitimlerini sürdüren kadınlar, öğrenim görürken aynı zamanda bayram için baklava ve börek hazırlıyor. Usta öğretici Esin Aydemir, “Önümüz bayram ve arkadaşlar kendi hazırlıklarını yapıyor. Baklavalar ve su börekleri açılıyor. Elazığ’a özel kömbeler, içli köfteler yapılıyor. Hem öğrenip hem de evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi. Kursiyerlerin genelde usta öğretici belgesi almak için geldiğini ifade eden Aydemir, aşçılığın gündemde olduğunu ve işe girme olanaklarının artığını belirtti.

KURSİYERLERDEN HedefLERİ

Kursa yaklaşık 2 aydır devam eden Sabiha Kılınç, “Şu anda bir bayram hazırlığı var. Hem öğreniyoruz hem de evimize hazırlık yapıyoruz. Aşçı yardımcılığı kursuna gelerek sosyalleşmeyi amaçlamıştım. Buraya gelince öğrendim ki belge benim çok işime yarayacak. İleride belki kendi iş yerimi açabilirim. Başvuracağım iş yerlerinde belge bana yardımcı olabilir” diyerek düşüncelerini paylaştı. Diğer bir kursiyer olan Züleyha Demirbağ ise, “Aşçılık kursuna geliyoruz. Burada hem sosyalleşiyoruz hem de öğreniyoruz. Ben kendi işletmemi kurmak ve sertifika almak istiyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlarla olan birlik beraberlik ve aldığımız keyif çok güzel. Tüm kadınları buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.