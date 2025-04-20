Elazığ’da Kadınlar El Sanatları Yapıyor

KADINLAR SOSYALLEŞİYOR VE ÖĞRENİYOR

Elazığ’da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen El Sanatları Kursu, kadınların hem sosyalleşmesini sağlıyor hem de yeni beceriler edinmelerine yardımcı oluyor. Merkez, yıl boyunca düzenlediği birçok kurs ile yüzbinlerce kişiye eğitim veriyor. Kadınlara özel kurslar açmaya devam eden Halk Eğitim Merkezi, bu kapsamda El Sanatları Kursu ile dikkat çekiyor.

KURSUN İÇERİĞİ VE KATILIMCI DENEYİMLERİ

El Sanatları Kursu, katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Kursiyerler, tel kırma ve örgü gibi çeşitli el işlerini öğrenmenin yanı sıra, ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı da sağlıyor. Usta öğretici Mesude Kartal, kurs hakkında bilgiler vererek, “Kursumuzda her ürün yapılıyor. Bu sene epoksi yapıyoruz. Anahtarlıklar yapıyoruz. Tel kırma, çanta, örgüler yapılıyor. 10 tane öğrencim var. Burada öğrencilerimiz isteklerine yönelik çalışıyor. Zamanlarını değerlendiriyorlar. Evden uzaklaşıp burada stres atıyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar.” dedi.

Kursa katılanlardan Songül Barut, “El sanatlarıyla ilgili tel kırma, örgü, çanta gibi ürünler yapıyoruz. Bende boş vakitlerimi kurs da değerlendiriyorum. Aynı zamanda sosyalleşiyor ve arkadaş ediniyoruz.” diyerek kursun faydalarını aktardı. Kurs, katılımcılara yeni arkadaşlıklar kurma ve yaratıcı yeteneklerini geliştirme fırsatı sunuyor.