Elazığ’da Kadir Gecesi Coşkulu Geçti

ELAZIĞ’DA KADIR GECESİ COŞKUSU YAŞANDI

Elazığ’da mübarek Kadir Gecesi dualarla karşılandı. Şehrin halkı, ibadetlerini yerine getirmek amacıyla İzzetpaşa Camisine yoğun bir katılım gösterdi. Diğer illerde olduğu gibi Elazığ’daki Kadir Gecesi de coşku ve heyecan dolu anlarla yaşandı. Akşam ezanının ardından camiye gelen cemaat, Kur’an-ı Kerim okumaları ve dualar eşliğinde yatsı namazını kılıp ibadetlerini tamamladı.

VATANDAŞLAR İBADETİNİ YAPTI

Camiye gelerek ibadet eden vatandaşlar, “Ramazan ayındayız, bugün kadir gecesi. İbadetimizi ettik Allah cümleten herkesin ibadetini kabul eylesin. İçimiz rahat, camiye geldik ibadetimizi yapıyoruz. Allah nicelerini nasip eylesin. Ramazan ayı rahat geçti, havalar da serindi, zorlanmadık. Bu sene heyecan pek yoktu. Yine de çok iyi geçti. Ramazan bayramı da yaklaşıyor, kurban keseceğiz” ifadelerini kullandı.

PROGRAM SALEP İKRAMIYLA TAMAMLANDI

Kadir Gecesi etkinlikleri, katılımcılara salep ikramıyla sona erdi. Bu özel gece, Elazığlıların manevi duygularını pekiştirirken, ibadet ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattı.