Elazığ’da Kafeden Koşarak Atlayan Kadın Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Elazığ’da, bir kafeden birinci kattan aşağı atlayan 19 yaşındaki S.K. ağır yaralandı. Olay, Valifahribey Caddesi’nde gerçekleşti ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı. S.K., kafede arkadaşıyla birlikte yaklaşık 20 dakika oturduktan sonra, aniden kalkarak koşarak kafeden atladı.

KADINA YARDIM GÖNDERİLDİ

Atlama sırasında S.K., park halindeki bir aracın üzerine düştü ve ardından yere çarparak ağır yaralar aldı. Durumun bildirilmesi üzerine, hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme çalışmalarına başladı.

