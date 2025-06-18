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Elazığ’da Kalp Krizi Geçiren Kişi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Elazığ’da, sokak ortasında bir kişi kalp krizi geçirerek yere düştü. Olay, Yeşildere Sokak’ta gerçekleşti ve çevredeki vatandaşları paniğe soktu.

İlk MÜDAHALE

Yoldan geçen K.D. isimli bir kişi, yerde yatan şahsa hızlıca müdahale ederek kalp masajı yapmaya başladı. Kalbi duran şahsı hayata döndürme çabasında K.D., ambulans gelene kadar kalp masajına devam etti.

AMBULANS GELİŞİ VE HASTANEYE KALDIRMA

Olay yerine ulaşan ambulansla birlikte şahıs hastaneye kaldırıldı, burada tedavi süreci devam ediyor. O anların kaydedildiği görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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