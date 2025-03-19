Elazığ’da Kar Yağışı ve Okul Durumu

YAĞIŞLARIN BAŞLADIĞI BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarıların ardından Türkiye’nin birçok noktasında yağışlar etkisini göstermeye başladı. Elazığ ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak hakim. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı da yaptı. Elazığ’da, 20 Mart Perşembe günü için, “Kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) beklenmektedir” açıklaması ile ulaşımda sorunlar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

KVYETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde; zamanla yüksek kesimlerde de Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen bu rüzgar, ulaşım aksamaları, çatı uçması, toz savrulması ve soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

BAKANLIKTAN ZİRAİ DON UYARISI

Yapılan son değerlendirmelerin ardından, Balkanlar’dan gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesinin beklenmekte olduğu belirtildi. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun batısında, 20 Mart 2025 Perşembe günü gece saatlerinden itibaren zirai don olayı yaşanabileceği tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların tedbirli olması gerektiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçelere yönelik sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği de bildirildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) öngörülmekte. Fırtınaya bağlı olarak, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı hazırlıklı olunması gerektiği ifade edildi. Elazığ Valiliğinden ise henüz 20 Mart Perşembe günü ile ilgili resmi tatil duyurusu yapılmadı.