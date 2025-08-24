Elazığ’da Kavga, 14 Yaşındaki Çocuk Yaralı

OLAYIN BELİRTİLMESİ

Elazığ’da meydana gelen bir olayda, 14 yaşındaki bir çocuk bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay, Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklar arasında çıkan bir kargaşa sırasında gerçekleşti.

KAVGANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, çocukların arasında belirsiz bir sebeple kavga çıktı. Bu kavga sırasında Y.G. isimli şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla 14 yaşındaki E.M.’yi yaraladı. Olaydan hemen sonra sağlık ve polis ekipleri tedbir amaçlı bölgeye yönlendirildi.

Bıçaklanan E.M., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri hızla çalışma başlattı.