Haberler

Elazığ’da Kavga, 14 Yaşındaki Çocuk Yaralı

OLAYIN BELİRTİLMESİ

Elazığ’da meydana gelen bir olayda, 14 yaşındaki bir çocuk bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay, Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklar arasında çıkan bir kargaşa sırasında gerçekleşti.

KAVGANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, çocukların arasında belirsiz bir sebeple kavga çıktı. Bu kavga sırasında Y.G. isimli şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla 14 yaşındaki E.M.’yi yaraladı. Olaydan hemen sonra sağlık ve polis ekipleri tedbir amaçlı bölgeye yönlendirildi.

Bıçaklanan E.M., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri hızla çalışma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Nilüfer Belediyesi Kupanın Sahibi Oldu

Nilüfer Belediyesi, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenerek şampiyon oldu ve kupa töreninde ödüllerini aldı.
Haberler

Trabzonspor Galibiyet Serisini Sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, başarılarından memnun olduklarını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.