Elazığ’Da Kavga, Bir Kişi Yaralandı

ELAZIĞ’DA KAVGADA YARALAMA OLDU

Elazığ’da meydana gelen bir kavga sonucunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olay, Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, kişilerin birisi yanında bulunan pompalı tüfekle karşısındakini yaralayarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı, olay yerinde uygulanan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayda pompalı tüfeğin saçmaları bir iş yerinin camına isabet etti. Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarına başladı.