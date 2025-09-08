Elazığ’da Kavga Nedeniyle 1 Yaralı

ELAZIĞ’DA SİLAHLI KAVGA

Elazığ ilinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi yaralanıyor. Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi civarında iki kişi arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma çıkıyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, pompalı tüfek kullanılarak meydana gelen ateş açma olayında bir kişi yaralanıyor.

YARALI HASTANEYE KALDIRILIYOR

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine hızla olay yerine intikal ediyor. Yaralı olan kişi, sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk ediliyor. Polis ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanabilmesi için gerekli çalışmaları başlatıyor.

SİLAH SESLERİ ÇEVREYE ZARAR VERİYOR

Yaşanan olayda seken saçmaların çevredeki bir iş yerinin camına ve park halindeki bir hafif ticari araca isabet ettiği gözlemleniyor. Bu durum, kavgada yaşanan tahribatın boyutunu gözler önüne seriyor.