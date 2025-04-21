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Elazığ’da Kaza, 1 Yaralı

KAZA ANI

Elazığ’da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Cahit Dalokay Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 23 ACM 547 plakalı otomobil ile 23 AED 505 plakalı kamyonet çarpıştı.

MÜDAHALELER

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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