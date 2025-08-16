Haberler

Elazığ’da Kaza, 1 Yaralı Bulundu

KAZA HABERİ

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan Saray Bosna Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADJ 331 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek bir istinat duvarına çarptı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı incelemeler yapmak üzere olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

