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Elazığ’da Kaza, 15 Koyun Öldü

KAZA NEDENİYLE 15 KOYUN HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’da meydana gelen trafikteki bir kazada, otomobilin yola çıkan koyun sürüsüne çarpması sonucu 15 koyun hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu’nda gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazanın ardından sürücü hafif yaralanırken, hemen olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yapılan inceleme sonucu, 15 koyunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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