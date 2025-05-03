Elazığ’da Kaza: 2 Yaralı Bulundu

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN KAZA

Elazığ’da bir zincirleme trafik kazası yaşandı ve bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki 3 otomobil birbirine çarptı. Kaza sonucunda yaralanan 2 kişi oldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine hızlı bir şekilde olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.