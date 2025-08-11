Haberler

Elazığ’da Kazada Motosiklet Sürücüsü Kurtarıldı

KAZA SONRASI VATANDAŞ SEFERBERLİĞİ

Elazığ’da gerçekleşen bir kaza sonucu temizlik kamyonunun altında kalmış motosiklet sürücüsünü kurtarmak için vatandaşlar büyük bir çaba gösterdi. Edinilen bilgilere göre, Sürsürü Mahallesi’nde temizlik kamyonuna yan taraftan çarpan motosiklet, kamyonun altına sıkıştı.

Kaza sonrası, kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Yapılan yoğun çabalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

