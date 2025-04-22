Elazığ’da, Kimliği Belirsiz Kişi İfade Verdi

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Elazığ’da ismi bilinmeyen bir kişi, yanındakilerle birlikte bulunduğu binanın zemin katındaki seramik kursuna baskın yaptı. Grup, klima motorunun gürültüsü nedeniyle M.U.İ. isimli usta öğreticisiyle tartıştı ve tatsız bir duruma neden oldu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak’ta öğle saatlerinde yaşandı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Yanındaki kişilerle birlikte kurs ortamına gelen şüpheli, klima sesinin rahatsız edici olduğunu dile getirdi. Usta öğretici M.U.İ. ile grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelilerden biri tabancasını çıkardı; ancak bu duruma kursiyerler müdahale ederek engel oldu. Ardından, şüpheliler M.U.İ.’yi darbetti ve kursun kapı ve camlarını kırarak olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrasında sağlık ve polis ekipleri adrese yönlendirildi. M.U.İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis, olaya karışan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışmalarına başladı.