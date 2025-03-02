Elazığ’da Kırmızı Işık İhlali Kamerada

KIRMIZI IŞIK İHLALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Elazığ’da bir sürücü, Cahit Dalokay Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nda art arda kırmızı ışıkları ihlal etti. Bu tehlikeli anlar, arkada bulunan bir aracın kamerasına yansıdı. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını riske atan davranışı büyük tepki çekti.

SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ DAVRANIŞI

Kırmızı ışığı üst üste geçmek, trafik kurallarını ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda birçok kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Bu olay, sürücünün dikkatsizliği ve sorumsuz davranışının sonuçlarını gözler önüne serdi. Elazığ’da yaşanan bu durum, kentteki trafik güvenliği açısından dikkat çekici bir konudur.