Elazığ’da Kişi Kursu Bastı

KURSUN KAPISINI BASTILAR

Elazığ’da, kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanında bulunanlarla birlikte oturduğu binanın zemin katındaki kursa baskın yaptı. Bu grup, klima motorunun sesi nedeniyle tartıştığı usta öğretici M.U.İ.’yi darbetti ve mekanın kapısını serta camını kırdı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak’ta öğle saatlerinde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE SALDIRI

İsmi öğrenilemeyen kişi ve yanındaki grup, zemin katındaki Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı seramik kursuna gelerek, klima motorunun gürültüsünden rahatsız olduğunu ifade etti. Burada usta öğretici M.U.İ. ile grup arasında bir tartışma başladı. Tartışma tırmandıkça şüphelilerden biri elindeki tabancayı çıkardı. Ancak, diğer kursiyerler bu kişiye müdahale ederek engel oldu. Bunun üzerine şüpheliler, M.U.İ.’yi darbetti.

KACIS VE MÜDAHALE

Şüpheliler, kursun kapı ve camını kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.U.İ., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.