Elazığ’da Kıyafetler Yoğunlukla Satılıyor

YOĞUNLUK BAŞLADI

Elazığ’daki tarihi bit pazarında, yaşamını yitirmiş bireylere ait kıyafetlerin satıldığı bir dükkanda, köy işleri ve inşaat sezonunun başlamasıyla yoğunluk oluştu. Bu dükkanda, hayatını kaybeden vatandaşların kıyafetleri satılmakta. Yaşamını yitiren bireylerin yakınları tarafından mağazaya satılan ya da bağışlanan kıyafetler, esnaf Yılmaz Çağala tarafından temin ediliyor. Çağala, bu kıyafetleri 100-250 lira arasında fiyatlarla satıyor.

KIIYAFETLERİN DAĞILIMI

Köy işleri ve inşaat sezonunun başlaması, Yılmaz Çağala’nın işlerinde yoğunluk yaşamasına sebep oluyor. Çağala, “Bazen vefat eden kişilerin kıyafetleri durumu iyi olmayanlara veriliyor, o kıyafetler onlara olmayınca getirip bize satıyorlar. Fiyat olarak değişiyor. Mesela gömlekleri bir fiyat karşılığı alıyoruz. Köyde giymek isteyen ya da inşaatta çalışan kişiler gelip alıyorlar. Biz de satıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Geçmiş zamanlarda daha fazla elbise geldiğini ifade eden Çağala, şu sıralar kıyafetlerin ara ara geldiğini belirtmekte.