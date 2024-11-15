Elazığ’da Kız Arkadaşına Neden Ateş Etti?

OLAYIN DETAYLARI

Elazığ’da yerel televizyon muhabirliği yapan Semra Demirelli’yi (25) ensesinden vurarak ağır yaralayan Vahap Selim Çetin (26), aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 263’üncü Sokak’ta öğle saatlerinde gerçekleşti. Vahap Selim Çetin, kız arkadaşı Semra Demirelli’nin evine gittiği sırada, Demirelli’nin annesi de evde bulunmaktaydı. İkili arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışma sırasında, Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli’ye ateş etti. Demirelli, ensesinden vurarak ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Olay yerine ihbar sonrası gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı Semra Demirelli’yi Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada, Demirelli’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan Vahap Selim Çetin, Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Çetin’in de ağır yaralandığı, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırdığı belirtildi. Çetin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARDEŞ SKANDALI

Bu arada, Vahap Selim Çetin’in (29) ağabeyi Halil Çetin’in de temmuz ayında bir olayda, kız arkadaşı Rukiye Yıldırım’ı (29) Hazar Gölü kıyısında bulunan bir aracın içinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ortaya çıktı. Bu durum, olayı daha da trajik hale getiriyor.