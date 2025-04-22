Elazığ’da Klima Sorununa Saldırı Yapıldı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE KONTROL EDİLEN SES

Elazığ’da, iddialara göre klima motorundan gelen gürültü nedeniyle bir bina sakini, yanındakilerle birlikte Halk Eğitim Merkezi kursuna saldırdı. Seramik kursunda bulunan klima motorunun sesinden rahatsız olan bu kişi, beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte aşağı doğru indi.

GERGİN ANLAR VE SALDIRI

Kursun usta öğreticisi M.U.İ. ile tartışmaya başlayan şahıslardan biri, silahını çıkardı. Kurs içerisindeki diğer bireyler, silaha müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, M.U.İ.’yi darp etti ve kapı camını da kırdı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay mahalline yönlendirildi. Yaralı öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.