Elazığ’da Konutlar Hızla Yapılıyor

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Elazığ’da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde yaşanan depremlerden etkilenen depremzedelerin ev sahibi olma süreci için yürütülen çalışmalar hızla ilerliyor. 2020 Elazığ depremi sonrasında kentte 24 binden fazla konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti.

CUMHURBAŞKANINDAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ’da evlerini kaybedenler için deprem konutları inşaatı hızla yükselmeye başladı. 2020 ve 2023 depremlerinde toplam 36 bin 557 hak sahibi evlerine yerleşirken, 5 bin 898 konut da inşaat aşamasında. Yıl sonuna kadar konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

AĞIR HASARLI YAPILAR

Elazığ, 2020 ve 2023 depremlerinin ardından fazla sayıda hasarlı yapının bulunduğu iller arasında. Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, “2020 depreminden sonra yapılan hasar tespit çalışmalarında ve 2023 yılındaki çalışmalarda 51 bin 939 civarında ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bu tespitler sonrasında 33 bin 893 hak sahipliği AFAD Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Konut inşaatlarımıza hızlıca başladık. Şu an itibariyle 2020’deki kentsel dönüşüm alanlarında yapılan konutlarla beraber 36 bin 557 konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşaatlarımız hem kırsalda hem de kentte devam ediyor ve 5 bin 898 konut inşaatı sürüyor. Fiziki gerçekleşme yüzdesi ise şu anda yüzde 75 seviyesinde. Kısa süre içinde bunları da tamamlamayı amaçlıyoruz. Yıl sonuna kadar bekleyen hak sahibi inşallah olmayacak.” açıklamasında bulundu.

TESLİMAT SÜRECİ

6 Şubat 2023’teki büyük depremin ardından 11 ilde büyük zararların yaşandığına dikkat çeken Giyik, “53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu depremler sonrasında Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile afetzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi amacıyla 453 bin konut yapılması planlandı. Geçtiğimiz ay, 250 bininci konutun kurası çekildi. Her ay 50 bin konutun kuraları çekilecek ve 6 Eylül’de 11 ilde kura çekimi yapılacak. Elazığ’da da yaklaşık bin 400 hak sahibinin beklediği alan var. Onların kuralarını da çekmeyi planlıyoruz. Böylece yıl sonuna kadar tüm bekleyen afetzede vatandaşlarımıza konutlarını ulaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.