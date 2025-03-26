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Elazığ’da Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Atan Araç

KAZANIN SEBEBİ KÖPEK

Elazığ’da meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç takla attı. Bu kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Gözeli mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 BJ 143 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Yaralıların DURUMU

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç takla attı. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kazayla ilgili geniş çapta bir inceleme başlatıldı.

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