Elazığ’da Küçükler Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

SPOR ORGANİZASYONU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Elazığ’da, Okul Sporları çerçevesinde gerçekleştirilen Küçükler Basketbol Grup müsabakası, 175 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. 26 Mart günü, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Ahmet Aytar Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda, finalist takımlar kıyasıya mücadele etti. Toplamda 10 ilden gelen 175 sporcu, büyük bir heyecanla mücadelede yer aldı.

REKABET ORTAMINDA BAŞARI YAZILDI

Genç sporcular, organizasyonda gösterdikleri performans ile yeteneklerini sergiledi. Müsabakalarda gruplarında birinci olan takımlar, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde düzenlenen Okul Sporları kapsamında Küçükler Basketbol Grup Müsabakasında üstün derecede performanslar sergilendi. Düzenlenen müsabakaya 10 ilden 12 kız 9 erkek takım olmak üzere toplamda 175 sporcu katılım sağladı. Gençlerimizin spor yoluyla kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına destek olmak bizim öncelikli hedefimizdir. Gruplarında 1. olan takımlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz” şeklinde ifadeler yer aldı.