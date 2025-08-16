Haberler

Elazığ’da Kurs Tamamlayan Öğrenciler İçin Etkinlik

ETKİNLİĞİN DÜZENLENMESİ

Elazığ’da yaz dönemini kapsayan Kur’an kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için bir etkinlik düzenlendi. Mescidi Aksa Kur’an Kursu’na bağlı olarak hazırlanan bu etkinlikte toplam 160 öğrenci yer aldı.

ÖĞRENCİLERİN GAYRETİNE VURGU

Etkinlikte bir konuşma yapan İl Müftü Vekili Özer Cömert, eğitim sürecinde öğrencilerin gösterdiği gayret ve özveriyi ön plana çıkardı. Cömert, çocuklar için Kur’an-ı Kerim eğitiminin önemini ayrıca vurguladı.

PROGRAMIN DETAYLARI

Konuşmaların ardından etkinlikte, öğrenciler sureler okudu ve ilahiler seslendirdi. Programın sonunda, öğrencilere katılımlarından dolayı belge verildi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

