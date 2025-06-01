Elazığ’da Masal Başarısı Sağlandı

Elazığ’da ana sınıfı öğretmeni Fatma Ağralı, öğrencilerinin resim becerilerini ve problem çözebilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla yaptırdığı kumaş çizimlerle dikkat çekti. Şehit Faruk Demir İlkokulu’ndaki ana sınıfında görevli Ağralı, öğrencilerinin kitap sevgisini, dinleme becerilerini ve diğer yeteneklerini artırmak için “Masal Battaniyem Projesi”ni uygulamaya koydu. Proje kapsamında, her hafta bir öğrenciye verilen masal kitabı, ailelerin desteğiyle ezberleniyor ve çocuklar, masalın resimlerine bakarak hikayeyi anlatıyor. Öğrenciler, eğitim süresince hafızalarındaki hikayeleri hayal güçlerini kullanarak kumaşlara çiziyor. Bir yıl boyunca bu resimleri, aileleriyle birlikte battaniyeye dikerek “masal battaniyesi” oluşturuyor. Öğrencilerin hazırladığı battaniyelerden üç örnek olarak sınıfa asılırken, yıl sonunda 15 battaniye, toplamda 12 ila 15 resim içeren bir şekilde okul koridorunda sergilenecek.

PROJEYLE BEÇERİLERİ GELİŞİYOR

Ağralı, bu proje sayesinde çocukların pek çok alanda geliştiğini belirtti. Masal etkinlikleriyle çocuklar ve ailelerinin kaliteli vakit geçirdiğini vurgulayan Ağralı, uygulamanın masalların nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Ağralı, “Çocuklarımız anlatılan masalı resimlere döktü. Bu sayede hayal dünyalarıyla masalları birleştirerek büyük bir masal battaniyesi oluşturduk.” dedi. Ayrıca, öğrencilerin dinleme becerileri üzerinde fark ettiği zayıflıklardan dolayı bu çalışmayı başlattığını dile getiren Ağralı, “Öğrenciler kitap dinlerken sıkılıyordu. Projeyi geliştirdikten sonra kitapları sevmeye başladılar.” şeklinde konuştu. Çalışmanın, çocukların resim çizme ve dil becerilerini, hayal güçlerinden gelen fikirleri yansıtma yetilerini güçlendirdiğini belirtti. Ağralı, “Her masal aslında bir dünya ve bu masallarda gördüğümüz olayları gerçek hayatımızdaki problemlere uyarlayıp daha iyi çözümleme yeteneği kazandık.” ifadelerini kullandı.

KENDİ HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM

Fatma Ağralı, çocukluğundan beri masala olan ilgisini dile getirerek, bu çalışmaların onun çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti. Ağralı, “Küçükken masal dinlediğimde her zaman üzerime bir battaniye örterdim ve hayal dünyama dalardım. Bunu öğrencilerimin de yaşamasını istedim. Bu battaniyedeki çizimler, onların kitaplara olan ilgisini artırıyor ve masal saatlerini keyifli, samimi kılıyor.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN OLUMSUZ GİLLER

Öğrencilerinden Begüm Hüsna Arpacı, masal anlatmayı ve dinlemeyi çok sevdiğini ifade ederek, masal derslerinde birçok yeni şey öğrendiğini açıkladı. Arpacı, “Kitapların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Masal battaniyesi sayesinde kitapları daha çok sevdim.” dedi. Deniz Emre Sertkaya ise etkinlik sayesinde daha güzel resimler yaptığını belirtirken, Berrak Şirin, dinlediği masalları çizerek hayal dünyasının geliştiğini söyledi.