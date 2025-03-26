Elazığ’da Minibüs Durağında Silahlı Saldırı

MINİBÜS DURAKLARINDAKİ SİLAHLI SALDIRI

Elazığ’da minibüs durağına yapılan silahlı saldırıda yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi. Olay, Rızaiye Mahallesi’nde bulunan Balakgazi Caddesi üzerindeki minibüs durağında gerçekleşti.

OLAYIN AÇIKLAMASI

Alınan bilgilere göre, durak önüne bir araçla gelen kişi veya kişiler, minibüs durağında çalışan Hayrettin Yılmaz’a silah ile ateş açtı. Bu saldırıda, Yılmaz’ın yanı sıra durakta bekleyen Y.U. isimli bir kadın da seken mermiler nedeniyle yaralandı. Olayın ardından duruma müdahale etmek üzere sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaşarak, yaralıları kentteki hastanelere sevk etti. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.