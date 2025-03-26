Elazığ’da Minibüs Durağında Silahlı Saldırı

SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA İKİ YARALI

Elazığ’da, minibüs durağına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda, biri kadın olmak üzere iki kişi yaralandı. Olay sırasında, durakta bekleyen kadının seken mermiden etkilendiği bildirildi. Saldırı, Rızaiye Mahallesi’ndeki Balakgazi Caddesi’nde yer alan minibüs durağında yaşandı.

OLAYIN SEBEPLERİ VE YARALILARIN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, bir araçtan inen kişi veya kişiler minibüs durağında görevli H.Y.’ye silahlı saldırıda bulundu. Bu olayda H.Y. ve durakta bekleyen Y.U. isimli kadın, seken merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİNDEN OPERASYON

Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanabilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler takip ediliyor.