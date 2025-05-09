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Elazığ’da Muhtar Saldırıya Uğradı

ELAZIĞ’DA SİLAHLI SALDIRI YAŞANDI

Elazığ’da meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı. Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, muhtarlık önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Çevrede bulunanların ihbarıyla birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

MUHTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Özdemir, ambulans aracılığıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine taşındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı. Ayrıca, saldırı anı muhtarlığın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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