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Elazığ’da Muhtar Silahlı Saldırıyla Yaralandı

MAHALLE MUHTARI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Elazığ’da Sürsürü Mahallesi muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, bir silahlı saldırı sonucu yaralanıyor. Olay, Sürsürü Mahallesi muhtarlığında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, muhtarlık binasında oturan Hacı Mehmet Özdemir’i bilinmeyen bir sebepten dolayı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

SİLAH SESLERİ SURİYE’DEN GELDİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Bacağından yaralanan muhtar Özdemir, olay yeri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildiriliyor.

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