Elazığ’da Muhtar Yaralandı, İki Şüpheli Tutuklandı

ELAZIĞ’DA MUHTARINA SİLAHLI SALDIRI

< strong>OLAYIN DETAYLARI< /strong>

Elazığ’da mahalle muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, 9 Mayıs tarihinde Sürsürü Mahallesi’ndeki muhtarlık ofisinde silahlı bir saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi, ofise girip muhtar Özdemir’e ateş etmeye başladı. Bu saldırı sonucunda muhtar bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunanlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı muhtar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavisine devam ediliyor.

< strong>SALDIRI ANLARI KAMERADA< /strong>

Saldırının ardından güvenlik kameralarındaki görüntüler ortaya çıkarıldı. Bu görüntülerde, saldırganın ofisin girişinde bir süre bekledikten sonra içeri girdiği ve kameranın göremediği bir koridorda muhtar Özdemir’e yanında getirdiği tabancayla ateş açıp kaçtığı anlar yer alıyor. Olayın ardından çevrede bulunanlar, muhtar Özdemir’i ofisin önüne getirip durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

< strong>GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER< /strong>

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan ile olayla bağlantısı bulunan 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adliye sürecinin ardından şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.