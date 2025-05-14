Elazığ’da Nisan’da 231 Kaza Oldu

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI

Elazığ’da nisan ayında meydana gelen 231 trafik kazasında 218 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, kentin nisan ayı kaza bilançosunu duyurdu. Verilere göre, bu dönemde hayatını kaybeden kimse olmadığı belirtildi. Toplamda meydana gelen kazalardan 108’i yaralanmalı, 123’ü ise maddi hasarlı olarak kaydedildi.

SÜRÜCÜ HATALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Trafik kazalarında en sık karşılaşılan sürücü hataları şu şekilde sıralanıyor: “Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.”