Elazığ’da Noter Huzurunda Kura Çekimi Yapıldı

106 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, 8 farklı ilde görevlendirilmek üzere 106 geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi. Bu alım, Elazığ’ın yanı sıra Bingöl, Bitlis, Hakkari, Malatya, Muş, Van ve Tunceli’de istihdam sağlamak amacıyla yapılıyor. Başvurular, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü OSTİM Hizmet Merkezi aracılığıyla kabul edildi.

KURA ÇEKİMİNE İLGİ YOĞUNDU

Yapılan açıklamalara göre, alınacak işçilerin dağılımı şu şekilde: 73 orman işçisi, 21 arazöz şoförü, 1 dozer operatörü, 5 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 3 iş makinası operatörü ve 1 traktör operatörü. Toplamda 106 kişi alınacak. Kura çekimi, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki sosyal tesislerde, belirlenen kontenjanın 4 katı kadar asil ve yedek aday için gerçekleşti.

NOTER HUZURUNDA ŞEFFAF ÇEKİM YAPILDI

Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Seyhan, yapılan kura çekiminin şeffaf olduğunu belirtti. Seyhan, “Bugün Orman Genel Müdürlüğümüzün 4 bin 500 geçici işçi alımı ile ilgili bölge müdürlüğümüze tahsis ettiği toplam 106 işçinin kura çekim programını gerçekleştireceğiz. 106 işçimiz Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya’dan Hakkari’ye kadar olan 8 ilimiz için başvuru yapan toplam 10 bin 130 kişi arasında kura çekimi yapılacak. Orman işçisi, ağır taşıt şoförü, arazöz aperatörü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinası operatörü ve traktör operatörü olmak üzere toplam 7 branşta 106 kişi alınacak” dedi.