Elazığ’da Öğrencilerden Gazilere Anlamlı Ziyaret

ETKİNLİKLER DOLU DOLU GEÇTİ

Elazığ’da özel bir öğretim kursu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrenciler, Kıbrıs Savaşı sırasında yaralanan gazilere şiirler okuyup onlarla sohbet etti. Gaziler, bu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olurken, öğrenciler de fedakâr gazilerle bir arada bulunmanın sevincini yaşadı.

GURUR VERİCİ ANLAR YAŞANDI

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir dehasıyla savaşan ve dünya tarihine geçen bir gündeyiz. Bu gün münasebetiyle değerli hocamız ve öğrencilerimiz gaziler olarak bizleri ziyaret ettiler. Biz de bu durumdan büyük bir mutluluk ve onur duyduk. Çocuklarımızın Allah bahtını güzel etsin. Bizlere okudukları şiirden dolayı mutlu olduk. Geleceğimiz emin ellerde. İnşallah bundan sonra da güzel olur” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER DUYGULARINI PAYLAŞTI

Ziyarete katılan öğrencilerden Duru Mina Yurttaş, “Gazilerimizle gurur duyuyorum. Çünkü bizim geleceğimiz için büyük emekler göstererek kanlarını döktüler. Onlara çok teşekkür ederim” dedi. Diğer bir öğrenci Meryem Azra Kuş ise, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü burada Kıbrıs Savaşında savaşmış gazilerimiz var. Onlar bizim geleceğimiz için savaştılar. Onların canı oradayken bizleri düşündükleri için kendi canlarını hiç düşünmediler. Bu çok gurur ve heyecan verici bir durum. Gazilerle bir araya geldiğimiz için çok duygulandık. Burada gazilerimize şiirler okuyarak onlara olan sevgimizi az da olsa göstermeye çalıştık” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Yağmur Bahşi de “Bugün 18 Mart dolayısıyla gazilerimizin yanına geldik. Şiirler okuyarak onlara sevgimizi anlatmaya çalıştık” sözleriyle hislerini dile getirdi.