Elazığ’da Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi

OKUL SPORLARI MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Elazığ’da gerçekleştirilen Okul Sporları etkinlikleri kapsamında bilek güreşi ve taekwondo müsabakaları başarıyla sona erdi. 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A müsabakasında 93 sporcu, 12-13 Mart tarihlerinde ise Taekwondo Yıldızlar müsabakasında toplam 47 sporcu mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara madalya verildi.

DERECEYE GİRENLER GRUP MÜSABAKALARINA KATILACAK

Gençler A Güreş İl Şampiyonasında, sıkletlerinde birinci olan sporcular Elazığ’ı temsil etme fırsatı bulacak. Bu sporcular, grup müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grup müsabakalarında ilk üçe girenlerin ise Türkiye Şampiyonası’nda şehri temsil edeceği açıklandı.

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Okul Sporları kapsamında il genelinde düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A ve Taekwondo Yıldızlar müsabakalarına yoğun ilgi ve katılım gerçekleştirildi. Sporcularımız ciddi bir emek harcayarak mücadele etti. Düzenlenecek olan grup müsabakalarında ve şampiyonalarda sporcularımıza başarılar diliyor, dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.