Elazığ’da Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi

SPOR MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Elazığ’da düzenlenen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakalarının sona ermesiyle birlikte sporcular, kıyasıya mücadele etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu organizasyon, bölgedeki genç sporcular için büyük bir önem taşıyor.

KATILIMCI TAKIMLAR VE SPORCULAR

Voleybol Türkiye Yarı Finali’nde 11 ilden 8 kız ve 8 erkek takımı yer aldı. Judo İl Birinciliği müsabakasında ise 9 farklı okuldan toplam 50 sporcu mücadele etti. Futsal Genç Erkek-Kız müsabakasına 47 sporcu katılım sağladı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu etkinliklerdeki yüksek katılımın gençlerin sporla olan ilgisinin artmasını sağladığını belirtiyor.

AÇIKLAMALAR VE TEBRİKLER

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilerek düzenlendi. Yapılan okul sporları müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele ettiler. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz.” ifadesine yer verdi. Bu tür organizasyonlar, gençlerin spor alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.