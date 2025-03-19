Elazığ’da Okullar Tatil mi Merak Ediliyor

YAĞIŞ UYARILARI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Elazığ ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha güçlü kar yağışı beklentisi olduğunu duyurdu. Elazığ’da okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü Elazığ’da okullar kapalı mı? Yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden başlayarak Erzurum’da, 20 Mart 2025 Perşembe sabahından itibaren Elazığ’da önemli miktarda kar yağışı (5-20 cm) öngörülüyor. Bu nedenle ulaşımda sorunlar, buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Aynı zamanda yapılan son tahminlere dayanarak, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden etkili rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın Pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’de Perşembe sabah saatlerinde rüzgarın etkisi azalacak. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde zirai don olayına yol açabileceği belirtiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 tarihinde gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayının etkisinin Perşembe ve Cuma gecesi ile sabah saatlerinde orta düzeyde, yer yer ise şiddetli olacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyet gösteren vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı sıcaklık tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.

OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yüksek kesimleriyle Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği bildirilmekte. Ulaşımda sorunlar, çatı uçması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı önlem almaları gerektiği ifade ediliyor. Elazığ Valiliği’nden 20 Mart Perşembe günü itibariyle okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmiş değil.