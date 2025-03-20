Elazığ’da Okulların Tatili Merak Ediliyor

YAĞIŞLAR SONRASI OKULLARIN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Türkiye’nin birçok yerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında belirsizlik sürüyor. Özellikle Elazığ’da, “Elazığ okullar tatil mi?” sorusu gündeme geliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre 17 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve yüksek kesimlerde Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu fırtına hızı saatte 50-70 km, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 90 km/saat kadar ulaşabiliyor.

OLUMSUZ ETKİLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Pazartesi akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde ve Doğu Karadeniz’de etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabilecek olumsuzlukları beraberinde getirebilir. 21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun’da iç kesimlerinde beklentiler arasında kuvvetli kar yağışıyla (10-20 cm kar örtüsü) karşılaşılabilir. Bu durum, ulaşımdaki aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı risklerini de ortaya çıkarıyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Ayrıca yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, batı ve iç kesimlerde zirai don olayını doğurabiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu bölgelerinde, 20 Mart 2025 (Cuma) tarihinden itibaren orta kuvvetteki zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerde bulunanların dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların il ve ilçelere dair sıcaklık tahminlerini takip etmelerini öneriyor.

ELAZIĞ’DA HENÜZ BİR DUYURU YAPILMADI

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede bir gün eğitim ara verilmesi yönünde karar aldı. Ancak Elazığ Valiliği’nden 21 Mart Cuma günü ile ilgili henüz bir tatil duyurusu yapılmamış durumda.