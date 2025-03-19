Elazığ’da Osmanlı Zimem Geleneği Sürdürülüyor

OSMANLI GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Elazığ’da, Osmanlı’nın eski bir geleneği olan zimem geleneği yaşatılıyor. Kentteki bir dernek yönetimi, 3 bakkalda vatandaşların borçlarının bulunduğu veresiye defterlerini kapatmaya karar verdi. Fecir Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İbrahim Kayaoğlu, bu Ramazan ayında da zimem defterini gündeme getiriyor. Kayaoğlu ve ekibi, Aksaray Mahallesi’nde yer alan bir marketi ziyaret ederek, veresiye defterinde ismi bulunan dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.

BAYRAMDA BORÇSUZ GİRİŞ

“Veresiye defterlerini kapatarak vatandaşların bayrama borçsuz girmelerini sağlıyoruz.” diye belirten Kayaoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da zimem defteri geleneğini sürdürmeye gayret ettiklerini vurguladı. Kayaoğlu, “Bugün Elazığ’da Aksaray Mahallesi’ndeyiz. Deprem sonrası birçok evin yıkıldığı bu mahallede hâlâ birçok sakin mevcut. Özellikle dar gelirli insanların yaşadığı bir yer. Aksaray, Esentepe ve Hicret Mahallesi gibi yerlerdeki esnafı ziyaret ediyoruz. Bu yıl oldukça sevindirici bir gelişme, insanlar bizim dışımızda gidip borçları kapatıyor. Bu duyarlılığın artması çok önemli. Biz de bu süreçte bir aracı konumundayız ve insanlarımıza örnek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneği sürdürmeyi hedefliyoruz; bu şekilde Ramazan sofralarının rengini artırarak bayramı borçsuz geçirmeyi sağlayacağız.” diye ifade etti.

ESNAFLARDAN TEŞEKKÜR

Aksaray Mahallesi esnafı Ahmet Demir, “Bu dükkânımız babadan kalma, 45 yıldır esnaflık yapıyoruz. Böyle bir organizasyonu düzenledikleri için İbrahim abimize teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da geleneğimiz devam ediyor. Mahallemiz düşük gelirli bir mahalle, burada insanların durumu pek iyi değil. Öylesine müşterilerim var ki, 4 aydır borçlarını ödeyemeyenler var. Böyle bir organizasyon düzenleyenlerden Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.