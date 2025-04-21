Elazığ’da Oto Çarpışması: 4 Yaralı

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Elazığ’da iki otomobilin çarpması sonucu bir trafik kazası gerçekleşti ve bu kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi.

KAZA ANINI GÖRENLERİN TEPKİSİ

Edinilen bilgilere göre, kavşakta gerçekleşen çarpışma sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza anını gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.