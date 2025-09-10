Haberler

Elazığ’da Oto Ve Kamyon Çarpıştı

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Elazığ’da bir otomobil ile kamyon arasında çarpışma gerçekleşti. Kaza, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan otomobil ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Bu kaza sonucunda maddi hasar oluştu, ancak yaralanan kimse olmadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tedbir amacıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatli olması gereken bir durum oluşturuyor.

