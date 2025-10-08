Elazığ’da Otobüs Durağının Camı Kırıldı

OTOBÜS DURAKLARINA SALDIRI
Elazığ’da, kimliği tespit edilemeyen bir kişi, yol kenarında yer alan otobüs durağının camını tekme atarak kırdı. Olay, dün akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi’nde gerçekleşti.
KAMERAYA YANSIDI
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli tekme attığı camın kırılmasıyla savrulan cam parçalarıyla birlikte, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, bu saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için derhal çalışma başlattı.