Elazığ’da Otobüs Durağının Camı Kırıldı

OTOBÜS DURAKLARINA SALDIRI

Elazığ’da, kimliği tespit edilemeyen bir kişi, yol kenarında yer alan otobüs durağının camını tekme atarak kırdı. Olay, dün akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAMERAYA YANSIDI

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli tekme attığı camın kırılmasıyla savrulan cam parçalarıyla birlikte, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, bu saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için derhal çalışma başlattı.

